Napoli prosegue il casting per il vice Di Lorenzo | i due nomi in pole

Il Napoli sta completando il casting per il ruolo di vice Di Lorenzo, puntando su due giovani in pole position. La società segue con attenzione due profili Under, ritenuti idonei a offrire alternative valide sulla fascia destra. La ricerca si concentra su talenti emergenti capaci di integrarsi rapidamente nel sistema di gioco. La scelta mira a rafforzare il reparto in vista della prossima stagione, con una particolare attenzione alle caratteristiche tecniche e alla prospettiva di crescita dei candidati.

Il Napoli accelera sulla fascia destra e individua due profili Under per affiancare Di Lorenzo: la dirigenza partenopea monitora giovani talenti in grado di garantire alternative di qualità per la prossima stagione. Fortini e Favasuli: i nomi sul taccuino di Manna. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il direttore sportivo Giovanni Manna ha avviato una ricerca mirata per trovare un vice Di Lorenzo che rispetti i parametri di età stabiliti dal club. Niccolò Fortini, esterno classe 2006 di proprietà della Fiorentina, rappresenta una delle opzioni più concrete monitorate dalla dirigenza azzurra. Il calciatore rientra perfettamente nel progetto di ringiovanimento della squadra che guarda a profili Under per il presente e il futuro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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