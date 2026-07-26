Sabato in Val Susa si sono verificati scontri durante un corteo No TAV, con 450 persone identificate. Durante le proteste, più di 100 agenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti. La polizia ha riferito di aver fermato numerosi partecipanti alle proteste, senza specificare il numero esatto. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle modalità degli scontri o alle cause scatenanti.

450 persone sono state identificate dopo i violenti scontri di sabato al corteo No TAV in Val Susa, in Piemonte. Secondo ANSA, più di 100 agenti delle forze dell’ordine sono stati feriti. Domenica la polizia ha intensificato i controlli e i posti di blocco su alcune strade statali e sull’autostrada Torino-Bardonecchia. Gli scontri tra la polizia e gli attivisti No TAV, il movimento che da anni si oppone alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità fra Torino e Lione, sono cominciati poco dopo l’inizio del corteo, partito dal borgo di Venaus. Si sono concentrati nei comuni di San Didero e di Chiomonte, dove i manifestanti sono riusciti a entrare nei cantieri della TAV tagliando le reti di protezione e hanno incendiato alcune strutture. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Per gli scontri in Val Susa al corteo No TAV sono state identificate 450 persone

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Per gli scontri in Val di Susa al corteo No TAV sono state identificate 450 personeDurante il corteo No TAV in Val di Susa sabato, sono state identificate 450 persone coinvolte negli scontri.

Ci sono stati scontri tra polizia e attivisti al corteo No TAV in Val Susa, in PiemonteDurante un corteo No TAV in Val Susa, in Piemonte, si sono verificati scontri tra agenti di polizia e attivisti.

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