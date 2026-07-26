Durante il corteo No TAV in Val di Susa sabato, sono state identificate 450 persone coinvolte negli scontri. Oltre 100 agenti delle forze dell’ordine sono rimasti feriti durante gli incidenti. La manifestazione si è conclusa con questa serie di identificazioni e con il bilancio di feriti tra le forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle azioni di polizia o sui motivi degli scontri.

450 persone sono state identificate dopo i violenti scontri di sabato al corteo No TAV in Val di Susa, in Piemonte. Secondo ANSA, più di 100 agenti delle forze dell’ordine sono stati feriti. Domenica la polizia ha intensificato i controlli e i posti di blocco su alcune strade statali e sull’autostrada Torino-Bardonecchia. Gli scontri tra la polizia e gli attivisti No TAV, il movimento che da anni si oppone alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità fra Torino e Lione, sono cominciati poco dopo l’inizio del corteo, partito dal borgo di Venaus. Si sono concentrati nei comuni di San Didero e di Chiomonte, dove i manifestanti sono riusciti a entrare tagliando le reti di protezione e hanno incendiato alcune strutture. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Per gli scontri in Val di Susa al corteo No TAV sono state identificate 450 persone

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