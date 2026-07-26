Per fortuna o per grazia?

Un passo del Vangelo secondo Matteo descrive un uomo che trova un tesoro nascosto in un campo, lo nasconde di nuovo e poi vende tutto ciò che possiede per acquistare quel terreno. La narrazione evidenzia un gesto di grande determinazione per ottenere un bene considerato prezioso. Non ci sono altre informazioni sul contesto o le conseguenze di questa azione, né dettagli sulla provenienza del tesoro o sulle motivazioni dell’uomo. La storia si concentra sulla decisione di rinunciare a tutto per un patrimonio nascosto.

Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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VERGINE : LA FORTUNA NON MANCHERA'!

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