Quasi grazia la recensione | le stagioni della vita di Grazia Deledda

Arriva al cinema con Europictures l'opera di Peter Marcias tratta dal romanzo di Marcello Fois con Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti. Tre stagioni, tre epoche diverse, tre età della vita di Grazia Deledda. L'indomita scrittrice sarda è al centro del nuovo film di Peter Marcias, Quasi grazia, ritratto d'autore di una delle figure più importanti della letteratura italiana ritratta in tre momenti chiave della sua esistenza. Laura Morante, Irene Maiorino e Ivana Monti si misurano con la prima, e finora unica, donna italiana ad aver vinto il Nobel per la letteratura, dando vita a tre ritratti diversi eppure complementari. Grazia Deledda viene ritratta nei primi del '900, quando si trova a far fronte a una visita a sorpresa della madre, giunta .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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