Laura Morante nel film Quasi Grazia è Grazia Deledda la prima donna italiana a vincere il Nobel per la letteratura Il video di Amicait

(askanews) – Laura Morante nei panni della prima e unica donna italiana a vincere il Nobel per la letteratura: Grazia Deledda. A 100 anni da quel premio, arriva al cinema Quasi Grazia il nuovo film di Peter Marcias in cui interpreta la scrittrice sarda, una coproduzione Italia – Francia (tratto dall’omonimo romanzo di Marcello Fois, edito da Einaudi). GUARDA LE FOTO Laura Morante, Emma Marrone, Francesco Scianna: chi c’è nel cast di ‘A casa tutti bene. La serie’. Laura Morante: «La conosciamo molto poco». Presentato in anteprima al Riviera International Film Festival a Sestri Levante e nelle sale dal 14 maggio, il film ne offre un ritratto inedito, tra momenti privati e riconoscimenti professionali; l’attrice, racconta, conosceva poco Deledda, prima di documentarsi per il ruolo.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Laura Morante nel film "Quasi Grazia" è Grazia Deledda, la prima donna italiana a vincere il Nobel per la letteratura. Il video di Amica.it

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