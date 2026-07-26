Il film, una black comedy diretta da Ralph Davis e Aismee Lou Wood, vede nel cast Aimee Lou Wood, Nabhaan Rizwan, Suranne Jones e altri. La trama si rivolge a chi apprezza commedie sentimentali che affrontano malinconia e difficoltà legate all’ingresso nell’età adulta. La pellicola combina elementi di umorismo nero con temi di crescita personale e traumi, offrendo una narrazione che mescola comicità e momenti più introspectivi.

F ILM CLUB Genere: black Comedy Regia: Ralph Davis e Aismee Lou Wood. Con Aimee Lou Wood, Nabhaan Rizwan, Livhill, Suranne Jones, Adam Long, Owen Cooper. Su RaiPlay “Femmenell”, il docufilm sui femminielli napoletani arriva su RaiPlay X Leggi anche › “Film club”: una serie che spiega come il cinema salva la vita (e forse l’amore) Evie e Noa sono amici sin dai tempi dell’università, dove hanno fondato un club di cinefili condividendo la passione per il cinema. Lei, dopo la laurea in letteratura inglese, sta vivendo una crisi esistenziale e non esce di casa, accudita dalla madre da cui è tornata a vivere; lui è un avvocato in ascesa, in procinto di trasferirsi a Bristol per intraprendere una carriera nel diritto di famiglia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per chi ama le commedie sentimentali che si tingono di malinconia e traumi da ingresso nell’età adulta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Romantic Rewrite | Film Completo | Commedia Romantica | Kristina Cole | Russell Quinn | 4K

Notizie e thread social correlati

Chi sono e chi finanzia le associazioni che si sostituiscono ad Ama per ripulire la cittàSono state svolte ore di volontariato da parte di associazioni che operano in sostituzione di Ama per la pulizia della città.

Osteoporosi, i primi sintomi in età adulta: quali sono gli esami del sangue da fareL'osteoporosi può manifestarsi con sintomi iniziali in età adulta, anche se spesso passa inosservata.

Argomenti più discussi: Teleconsiglio; Su Netflix la commedia romantica che sfida la monogamia e la sincerità; Cosa Vedere Stasera in TV, Film Prima Serata e Programmi di Martedì 21 Luglio 2026; Cosa Vedere Stasera in TV, Film Prima Serata e Programmi di Venerdì 24 Luglio 2026.

Su RaiPlay arriva 4 metà con Ilenia Pastorelli: la commedia romantica che vale davvero la pena vedereScopri perché 4 Metà con Ilenia Pastorelli è una delle commedie romantiche italiane più apprezzate su RaiPlay tra amore, destino e colpi di scena. msn.com