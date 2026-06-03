Chi sono e chi finanzia le associazioni che si sostituiscono ad Ama per ripulire la città

Sono state svolte ore di volontariato da parte di associazioni che operano in sostituzione di Ama per la pulizia della città. Le attività includono sfalci, raccolte differenziate e rimozione di scritte sui muri. Le associazioni sono finanziate da enti privati e cittadini, e si occupano di spazi pubblici condivisi. Non sono stati comunicati dettagli sui soggetti che forniscono i fondi o sulle modalità di finanziamento.

Ore di volontariato per pulire e prendersi cura di spazi condivisi. Sfalci, raccolte differenziate, rimozione delle scritte sui muri. Parole d’ordine: decoro e rigenerazione urbana. La caotica Capitale è stata il laboratorio di numerose esperienze associative di cittadini che, spesso a fronte. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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