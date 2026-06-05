Patologia silente e subdola l’ osteoporosi è una malattia che intacca il benessere delle ossa, rendendole più delicate e fragili. La massa minerale ossea si riduce lentamente e aumenta la possibilità di sviluppare fratture, anche in concomitanza di micro traumi o per il sollevamento non corretto di un peso. L’ incidenza maggiore riguarda le donne, in particolare con l’arrivo della menopausa, ma anche la categoria senior e gli anziani. Per intercettare la presenza della malattia, e per affrontarla nel modo giusto, è importante captare i segnali anche se minimi. Partendo da una serie di controlli di routine, non solo attraverso la MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata ) un esame radiologico non invasivo che fotografa lo stato di salute delle ossa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Osteoporosi, i primi sintomi in età adulta: quali sono gli esami del sangue da fare

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Osteoporosi in pazienti ad alto rischio: cosa ci dicono i dati della pratica clinica

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