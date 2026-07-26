La Juventus sta cercando di acquistare un attaccante del Parma, Pellegrino, ma la trattativa non è ancora iniziata ufficialmente. La società bianconera preferisce concentrarsi prima sull’arrivo di Kolo Muani. Solo dopo aver concluso questa operazione, la Juventus intensificherà le trattative per il giocatore del Parma. La strategia è di attendere l’esito della prima trattativa prima di muoversi sull’altro fronte.

di Francesco Spagnolo La Juventus vuole due attaccanti e si continua a lavorare sull’operazione Pellegrino. La trattativa entrerà nel vivo solo dopo Kolo Muani. I piani della Juventus per il reparto d’attacco si preannunciano ben più ampi del singolo colpo. La dirigenza torinese sta lavorando per regalare alla guida tecnica ben due innesti offensivi, con l’obiettivo di comporre un pacchetto di interpreti completo, vario ed elastico per affrontare al meglio le molteplici competizioni della stagione. In questa prospettiva di rinnovamento, il profilo di Mateo Pellegrino è emerso con forza nei radar bianconeri. Come rivelato da Sky Sport, la società bianconera ha già mosso i primi passi concreti per sondare il terreno attorno al nome di Pellegrino, attualmente in forza al Parma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Pellegrino resta un obiettivo della Juve: la strategia dei bianconeri per acquistare il giocatore del Parma

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PELLEGRINO E LA JUVE MAI COSÌ VICINI

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