La Juventus sta puntando su Kolo Muani e Pellegrino come possibili rinforzi per l’attacco. Entrambi sono in cima alla lista dei preferiti per rinforzare il reparto offensivo e uno potrebbe arrivare entro la fine del mese. La strategia della società prevede di rafforzare la linea offensiva con uno di questi due giocatori. La trattativa con uno dei due potrebbe concludersi a breve, secondo le indicazioni interne.

di Francesco Spagnolo Pellegrino e Kolo Muani sono i due nomi in pole position per l’attacco della Juve. E uno di loro potrebbe arrivare entro la fine del mese. Le ultime. Nessuna gerarchia predefinita e nessun ordine di scuderia, proprio come un box automobilistico pronto a spingere entrambi i propri piloti verso la vittoria. La linea guida per il reparto offensivo della Juve per la prossima stagione è finalmente definita: non ci saranno frenate né penalizzazioni per un centravanti a vantaggio dell’altro. È questo il verdetto emerso dal vertice di mercato andato in scena al J-Hotel, dove Luciano Spalletti, Giovanni Carnevali, Frederic Massara e Giorgio Chiellini, insieme ai vertici societari, hanno fissato le priorità per completare la rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Idee chiare in casa Juve: Kolo Muani e Pellegrino per risolvere il problema in attacco. La strategia dei bianconeri

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