La Juventus ha presentato una prima offerta per Pellegrino, respinta dal Parma. Il club torinese mantiene l’interesse vivo. Giovanni Carnevali ha confermato che i limiti finanziari stabiliti dall’accordo di regolamento non consentono margini di errore. La trattativa prosegue, ma senza possibilità di deviazioni dai parametri stabiliti.

. I bianconeri tengono viva. Giovanni Carnevali lo ha ribadito chiaramente: i paletti finanziari del Settlement Agreement impongono alla Juventus un margine d’errore pari a zero. All’alba del 12 luglio, la dirigenza rifiuta la frenesia e preferisce muoversi con estrema cautela in ogni reparto, dalla porta alla difesa. L’unica vera eccezione a questa strategia attendista è rappresentata dal reparto avanzato, dove Luciano Spalletti ha l’urgente necessità di ricevere forze fresche. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Un attacco da ricostruire: L’emergenza di Spalletti. Contrariamente alle previsioni iniziali, che vedevano la priorità assoluta assegnata al futuro titolare (uno tra Kolo Muani, Vlahovic e Sorloth ), la Juventus ha deciso di stringere i tempi per l’alter ego: Mateo Pellegrino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Pellegrino-Juve, si fa sul serio: la prima importante offerta dei bianconeri respinta dal Parma

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KOLO E PELLEGRINO: MOSSE JUVE SUL MERCATO

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Al momento la #Juve per #Pellegrino del #Parma ha fatto una prima richiesta d’informazioni, nei prossimi giorni sono previsti dei contatti con gli agenti del giocatore x.com

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