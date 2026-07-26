Alfonso Pedraza è stato inserito nel fantacalcio come nuovo difensore della Lazio. La sua quotazione è stata aggiornata e sono state pubblicate le statistiche relative alle sue prestazioni. Pedraza si definisce un calciatore generoso, con uno stile di gioco che prevede frequenti avanzamenti palla al piede. La sua posizione e le sue caratteristiche sono ora disponibili per i fantallenatori che vogliono considerarlo nelle loro scelte.

"Mi considero un calciatore generoso, che ama puntare il fondo del campo palla al piede più volte durante la partita”. Alfonso Pedraza si è presentato così ai tifosi della Lazio qualche settimana fa: il terzino sinistro spagnolo, classe ’96, si è trasferito in biancoceleste da svincolato dopo aver chiuso l’avventura durata sei anni con la maglia del Villarreal. Nell’ultima Liga ha collezionato 27 presenze, realizzando un gol e servendo tre assist. Per lui anche cinque gare in Champions League. “Come terzino sinistro mi è sempre piaciuto Jordi Alba – ha ammesso Pedraza - ora invece guardo molto Cucurella, appena passato al Real Madrid. Mi piace il suo modo di giocare”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Pedraza al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo difensore della Lazio

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