Pedraza al fantacalcio | quotazione e statistiche del nuovo difensore della Lazio

Da gazzetta.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alfonso Pedraza è stato inserito nel fantacalcio come nuovo difensore della Lazio. La sua quotazione è stata aggiornata e sono state pubblicate le statistiche relative alle sue prestazioni. Pedraza si definisce un calciatore generoso, con uno stile di gioco che prevede frequenti avanzamenti palla al piede. La sua posizione e le sue caratteristiche sono ora disponibili per i fantallenatori che vogliono considerarlo nelle loro scelte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Mi considero un calciatore generoso, che ama puntare il fondo del campo palla al piede più volte durante la partita”. Alfonso Pedraza si è presentato così ai tifosi della Lazio qualche settimana fa: il terzino sinistro spagnolo, classe ’96, si è trasferito in biancoceleste da svincolato dopo aver chiuso l’avventura durata sei anni con la maglia del Villarreal. Nell’ultima Liga ha collezionato 27 presenze, realizzando un gol e servendo tre assist. Per lui anche cinque gare in Champions League. “Come terzino sinistro mi è sempre piaciuto Jordi Alba – ha ammesso Pedraza - ora invece guardo molto Cucurella, appena passato al Real Madrid. Mi piace il suo modo di giocare”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

pedraza al fantacalcio quotazione e statistiche del nuovo difensore della lazio
© Gazzetta.it - Pedraza al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo difensore della Lazio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Jimenez al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo difensore della FiorentinaAlex Jimenez è diventato un nuovo difensore della Fiorentina, arrivato in prestito oneroso dal Bournemouth con diritto di riscatto a circa 20 milioni...

Celik al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo difensore della JuventusLa Juventus ha concluso un accordo per il trasferimento di Zeki Celik, che si è deciso all’ultimo momento, superando l’interesse della Roma.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web