Pedopornografia arresti in flagranza di reato nel Nord Italia
Nel Nord Italia, la Polizia di Stato ha arrestato tre persone in flagranza di reato durante cinque perquisizioni. Sono state trovate in possesso di materiale di pedopornografia in quantità considerevole. Le operazioni sono state condotte congiuntamente e hanno portato alla cattura immediata dei sospettati. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri coinvolgimenti.
La Polizia di Stato ha eseguito cinque perquisizioni arrestando in flagranza di reato tre persone per detenzione di materiale di pedopornografia con l’aggravante dell’ingente quantità. Altri due soggetti sono stati invece indagati in stato di libertà. Si tratta di persone tra i 24 e i 52 anni, due dei quali residenti nel Polesine (entrambi arrestati), due nel veneziano (uno dei quali arrestato) e uno residente nel veronese. L’operazione denominata ‘Butterfly’, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Veneto, diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, con il coordinamento operativo del Centro... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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PEDOPORNOGRAFIA ONLINE: ARRESTATO 70ENNE BELLUNESE | 28/04/2026
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