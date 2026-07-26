pedopornografia arresti in flagranza di reato nel nord italia

Notizia in breve

Nel Nord Italia, la Polizia di Stato ha arrestato tre persone in flagranza di reato durante cinque perquisizioni. Sono state trovate in possesso di materiale di pedopornografia in quantità considerevole. Le operazioni sono state condotte congiuntamente e hanno portato alla cattura immediata dei sospettati. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri coinvolgimenti.