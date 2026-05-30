Bimbi abusati in classe nel Milanese | maestro arrestato in flagranza di reato
Un insegnante di terza elementare in una scuola pubblica nel Milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato per aver molestato due bambini durante le lezioni. L'arresto è stato eseguito sul posto subito dopo che le autorità hanno scoperto le condotte abusive. La polizia ha portato via l'uomo, che ora si trova in custodia. La scuola ha avviato le procedure previste e sta collaborando con le autorità.
Milano, 30 maggio 2026 – Molestava i propri piccoli alunni durante le lezioni. Orrore alle porte del capoluogo lombardo, dove un maestro di terza elementare, in servizio in una scuola pubblica nel Milanese, è stato arrestato ieri in flagranza di reato per abusi su due bimbi. Il docente, di circa 30 anni, è stato bloccato dopo un'ora di lezione dai carabinieri su delega della pm Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli, Letizia Mannella. L’indagine recente. Sono loro i titolari di una inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Al momento si sospetta che l’uomo abbia molestato altri 4 bambini oltre ai due per cui ieri è finito in carcere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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