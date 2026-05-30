Bimbi abusati in classe nel Milanese | maestro arrestato in flagranza di reato

Notizia in breve

Un insegnante di terza elementare in una scuola pubblica nel Milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato per aver molestato due bambini durante le lezioni. L'arresto è stato eseguito sul posto subito dopo che le autorità hanno scoperto le condotte abusive. La polizia ha portato via l'uomo, che ora si trova in custodia. La scuola ha avviato le procedure previste e sta collaborando con le autorità.