Un uomo di 47 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Ternate, in provincia di Varese. È accusato di aver sottratto un portafoglio e successivamente aver ricattato il proprietario. Inoltre, è indagato per estorsione, ricettazione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è stato effettuato subito dopo il fatto.

Milano, 3 giugno 2026 – Un 47enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Ternate (Varese) in quanto ritenuto responsabile dei reati di estorsione, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La denuncia. L'operazione è scattata in seguito alla denuncia presentata nei giorni scorsi da un cittadino pakistano. L'uomo ha riferito di essere rimasto vittima del furto del proprio portafoglio e del permesso di soggiorno. Poco dopo il furto la vittima è stata contattata dal malvivente, che ha preteso il pagamento di 120 euro come riscatto per la restituzione dei documenti. In trappola. Segnalata l'estorsione, i militari hanno predisposto un mirato servizio di osservazione e pedinamento nel luogo concordato per lo scambio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Varese, ruba portafoglio e ricatta il proprietario: arrestato 47enne in flagranza di reato

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