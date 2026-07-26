Pd i legami con la camorra | terremoto in Campania chi viene espulso dal partito

Il Comune di Castellammare di Stabia è stato commissariato dopo che la giunta è stata sciolta. Il sindaco ha annunciato l’espulsione di alcuni membri del Partito Democratico, accusati di legami con la camorra. La decisione arriva a seguito di indagini che hanno coinvolto alcuni esponenti locali. La situazione ha provocato tensioni all’interno del partito, mentre le autorità continuano a indagare sui rapporti tra membri del PD e organizzazioni criminali.

La giunta di Castellammare di Stabia ormai non esiste più; il Comune guidato dal sindaco Luigi Vicinanza è stato commissariato. Ma la lotta interna al Partito democratico è appena cominciata. Per provare a salvare la situazione (ormai, chiaramente, fuori tempo massimo) la segretaria Elly Schlein ha nominato il deputato Arturo Scotto come nuovo commissario del partito a livello locale. E lui ha scelto l’unica strada possibile: espellere tutti gli esponenti dem coinvolti nello scioglimento dell’amministrazione per sospette infiltrazioni della camorra. I primi due a finire nel mirino sono stati Roberto Elefante - campione di preferenze del Pd alle elezioni del 2024 - e la capogruppo Giusy Amato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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