Il Partito Democratico in Campania si trova in difficoltà, con il rischio di perdere terreno a causa di problemi legati alla camorra e alla mancanza di chiarezza. La leader del partito ha affrontato critiche e silenzi che alimentano le tensioni interne, contribuendo a un’immagine di disorganizzazione. La situazione si inserisce in un quadro nazionale di sfide politiche, dove il partito fatica a mantenere compatte le proprie fila e a rispondere alle richieste di trasparenza.

Roma, 22 lug – L’imbarazzo non è una categoria politica, ma al Nazareno è ormai diventato la linea strategica ufficiale. Il Partito Democratico della gestione Schlein, sempre pronto ad assurgere a supremo tribunale della morale pubblica e a dispensare patenti di agibilità democratica all’universo mondo, si ritrova oggi prigioniero della sua stessa ipocrisia. Il teatro delle operazioni è la Campania, antica roccaforte di consensi e centro nevralgico del potere piddino al Sud, dove le fondamenta del partito stanno tremando sotto le picconate di una realtà indigesta. La triade del disastro Campania. Mentre i vertici romani tentano disperatamente di tenere il punto, focalizzando l’attenzione mediatica sulle consuete battaglie ideologiche da salotto, sul territorio la narrazione progressista sta letteralmente crollando. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - La Campania del Pd tra camorra e silenzi: il disastro di Schlein

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