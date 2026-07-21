il pm indaga sui legami pd camorra

La procura indaga sui legami tra il Pd e la camorra nella giunta comunale di Ercolano. L'inchiesta si concentra sui presunti rapporti tra alcuni membri dell'amministrazione e ambienti criminali. La commissione di accesso ha avviato verifiche sulla gestione del Comune. La giunta, di colore politico Pd, rischia di essere la prima amministrazione a finire sotto inchiesta antimafia prima ancora di essere ufficialmente insediata.

La giunta a trazione Pd del Comune di Ercolano rischia di battere un record poco edificante, quello di essere la prima amministrazione finita nel mirino dell’Antimafia prima ancora di insediarsi. Secondo quanto riportato ieri da Il Mattino, infatti, la Dda di Napoli ha aperto un fascicolo, affidato al pubblico ministero Stefano Capuano, all’interno del quale sarebbe stato acquisito il video che riprende l’ex segretario locale del Pd, Antonello Cozzolino, con alcuni esponenti della famiglia Suarino, vicina al clan Ascione-Papale.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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