Il centro città si è riempito completamente sabato sera per il concerto dei Subsonica all’Arena Cavour. È stata una serata di grande afflusso di pubblico, con le vie principali affollate e molte persone presenti per ascoltare la band. L’evento ha attirato numerosi fan, creando un’atmosfera vivace e piena di energia. La piazza si è mostrata piena fin dal primo pomeriggio, con le strade che si sono animate in vista del concerto.

Un sabato sera d’estate con il centro strapieno per il debutto dell’Arena Cavour con un granbde concerto dei Subsonica: ad Ancona non è cosa di tutti i giorni. I concerti organizzati dal Comune sembra abbiano riempito le piazze e, a cascata, i locali: bar, osterie e ristoranti ieri sera erano pieni in ogni tavolo, con la gente in fila fuori e i camerieri che non si sono fermati un attimo. Dall’ora dell’aperitivo in poi il centro si è trasformato in un fiume di persone in movimento verso il palco, famiglie, comitive, tanti giovani e parecchi turisti, fino all’inizio del concerto dei Subsonica che ha fatto da calamita per l’intera serata. "È tutto bellissimo, questi eventi fanno bene alla città – dice Fabio Guiotto, titolare del Bàgolo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pazzi per i Subsonica. Il centro è strapieno: "E’ così che vogliamo la nostra città d’estate"

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