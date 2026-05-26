In una struttura sanitaria, si è deciso di modificare le priorità di accesso ai servizi. Ora si dà precedenza a chi necessita di un intervento immediato, per evitare che un disturbo si cronicizzi. Tra le persone in attesa ci sono individui che manifestano difficoltà come insonnia, perdita di appetito o comportamenti evitanti. La strategia mira a intervenire tempestivamente per prevenire complicazioni a lungo termine.

M odena, 26 mag. (askanews) – C’è chi non riesce a dormire. C’è chi ha smesso di mangiare. C’è chi guarda una vetrina e si volta dall’altra parte. A Modena, l’auto piombata sui passanti in via Emilia Centro il 16 maggio ha lasciato ferite che non si vedono. Per questo l’azienda Usl ha riunito psicologi e cittadini in un incontro pubblico, “Quando la comunità viene ferita”. A spiegare quei sintomi, Dania Barbieri dell’unità di Psicologia ospedaliera: “Certamente paura, smarrimento, sensazione di irrealtà, perché è un evento che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ci raccontano molti sintomi: difficoltà nell’addormentamento, nel mangiare, nella concentrazione, incubi notturni, difficoltà nella ripresa della vita quotidiana”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «La nostra attività è cambiata: diamo priorità a questi accessi, perché sappiamo che una buona risposta subito previene la cronicizzazione, la strutturazione di un disturbo, che è quello che non vogliamo accada»

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