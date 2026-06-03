Margherita Home, un bed and breakfast nel centro della città, ha completato un restyling. L’obiettivo è recuperare il cuore storico e architettonico dell’area, mantenendo un approccio che privilegia l’autenticità dell’edificio. La struttura si presenta con un nuovo allestimento, senza alterare le caratteristiche originali, e si propone come esempio di valorizzazione di spazi storici senza eccessi decorativi. L’intervento mira a preservare l’identità dell’edificio, puntando a un recupero funzionale e rispettoso dell’ambiente circostante.

Un edificio che sceglie di essere, non di apparire. È questo il principio espresso dai professionisti del Laboratorio di Architettura (Andrea Rinaldi e Roberta Casarini), che hanno dato vita a Margherita Home, la nuova struttura ricettiva in via Cantarana che va ad arricchire l’offerta dell’ospitalità in città. Non si tratta solo di una nuova apertura, ma di un segnale preciso: il rilancio dell’attrattività turistica di Reggio parte dal suo cuore storico, attraverso il recupero di spazi trasformati oggi in luoghi di accoglienza ad alta qualità accessibile. L’intervento su questo edificio, sobrio e quasi anonimo, rappresenta una sfida vinta: dimostrare che è possibile far incontrare eccellenza estetica e sostenibilità economica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Margherita Home, il b&b. Restyling in pieno centro: "Vogliamo recuperare il cuore della città"

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