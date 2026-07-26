Un uomo che aveva appena rubato una bicicletta elettrica è stato investito da un’auto mentre si trovava ancora a bordo del mezzo. L’incidente è avvenuto a Pavia e ha causato gravi ferite. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. La bicicletta rubata apparteneva a un rider, che aveva segnalato il furto poco prima. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sull’identità dell’uomo coinvolto.

Pavia, 26 luglio 2026 - Era in sella a una bicicletta elettrica rubata a un rider poco meno di un'ora prima quando è stato investito da un'auto. L'uomo, privo di documenti, dell'età apparente tra i 30 e i 35 anni, è stato trovato dai soccorritori in arresto cardiocircolatorio, rianimato sul posto e trasportato in ambulanza con la massima urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia. Le sue condizioni sono gravissime ed è stato ricoverato nella terapia intensiva della Rianimazione, ancora in pericolo di vita. L’incidente. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, sabato 25 luglio, in viale Folperti a Pavia, nel quartiere periferico di Città Giardino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Pavia.

© Ilgiorno.it - Pavia, ruba una bici elettrica e poi viene travolto da un’auto: è gravissimo in ospedale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pavia, ruba la bici elettrica a un rider che sta facendo le consegne e si schianta: uomo in fin di vitaA Pavia, un uomo ha rubato una bici elettrica a un rider impegnato nelle consegne e si è schiantato.

Attraversa la strada in bici, viene travolto da un’auto e muore: addio a Roberto ForziniUn uomo di 64 anni ha perso la vita domenica 24 maggio, investito da un'auto mentre attraversava in bicicletta la Strada Provinciale 109, vicino a...

Temi più discussi: Investito un ciclista in via Folperti a Pavia: è grave; Pavia, ruba duemila litri di gasolio e poi abbandona il furgone rubato in un campo; Ruba uno smartphone e chiede denaro per restituirlo: identificato e denunciato dai Carabinieri di Vigevano; Ruba una bici ma c’è il Gps | denunciato.

Pavia, ruba una bici elettrica e poi viene travolto da un’auto: è gravissimo in ospedaleIl mezzo era stato sottratto a un rider poco meno di un'ora prima dell'incidente. L’uomo è ricoverato in terapia intensiva. Accertamenti della polizia Locale in corso ... ilgiorno.it

Ruba una bici elettrica a un rider e poi viene travolto da un'auto, è gravissimoHa rubato una bicicletta elettrica a un rider che stava facendo alcune consegne nel centro storico di Pavia. Poco più tardi, alla guida del mezzo, è stato travolto da un'auto e ora è in gravissime con ... ansa.it