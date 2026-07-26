A Pavia, un uomo ha rubato una bici elettrica a un rider impegnato nelle consegne e si è schiantato. Mentre si immetteva in via Folperti senza rispettare la precedenza, è stato investito da un’auto proveniente da sinistra. L’incidente ha provocato gravi ferite all’uomo, che si trova in condizioni critiche. La polizia sta indagando sull’accaduto e sui motivi del furto.

In sella ad una bicicletta elettrica appena rubata ad un rider si immette in via Folperti a Pavia senza dare la precedenza e viene travolto da un’auto che arriva dalla sua sinistra. Un uomo ancora senza nome è ricoverato in fin di vita all’ospedale San Matteo di Pavia. La polizia locale ha aperto un’inchiesta sia sul furto che sulla dinamica dell’investimento. Ma andiamo con ordine. Verso le 19 di sabato pomeriggio un rider sta eseguendo una consegna in una strada del centro storico. Appoggia la sua bicicletta elettrica contro il muro di un’abitazione e entra per consegnare il cibo. È questione di un attimo perché un uomo sale in sella alla bicicletta e si allontana. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Pavia, ruba la bici elettrica a un rider che sta facendo le consegne e si schianta: uomo in fin di vita

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