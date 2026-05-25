Attraversa la strada in bici viene travolto da un’auto e muore | addio a Roberto Forzini

Notizia in breve

Un uomo di 64 anni ha perso la vita domenica 24 maggio, investito da un'auto mentre attraversava in bicicletta la Strada Provinciale 109, vicino a Borgo. La vittima stava pedalando lungo la carreggiata quando è stato colpito dal veicolo in corsa. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, senza che l’uomo abbia potuto evitare l’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare.