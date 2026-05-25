Attraversa la strada in bici viene travolto da un’auto e muore | addio a Roberto Forzini
Un uomo di 64 anni ha perso la vita domenica 24 maggio, investito da un'auto mentre attraversava in bicicletta la Strada Provinciale 109, vicino a Borgo. La vittima stava pedalando lungo la carreggiata quando è stato colpito dal veicolo in corsa. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, senza che l’uomo abbia potuto evitare l’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare.
Si è conclusa nel peggiore dei modi quella che avrebbe dovuto essere una semplice gita in bicicletta per Roberto Forzini, un uomo di sessantaquattro anni che domenica 24 maggio è stato travolto e ucciso da un’auto in corsa mentre pedalava lungo la Strada Provinciale 109, all’altezza di Borgo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
CICLISTA TRAVOLTO DA UN'AUTO IN VIALE SAN GIUSEPPE | 30/03/2026
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Borgo Valsugana. Ciclista investito, muore in ospedaleSaranno i Carabinieri di Borgo Valsugana a chiarire la dinamica dell'incidente che nel tardo pomeriggio di domenica è costato la vita a Roberto Forzini, 64enne residente a Trento. rainews.it