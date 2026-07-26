Un incendio si è sviluppato questa mattina a Peschici, nel Gargano, coinvolgendo una vasta area di macchia mediterranea e pini d’Aleppo nella zona di Pile Fraballe. Le fiamme sono arrivate vicino a lidi e strutture turistiche, portando all’evacuazione di alcune zone e alla chiusura temporanea della strada per Vieste. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco con mezzi aerei e terrestri.

Un vasto incendio sta interessando il territorio di Peschici, nel Gargano, in provincia di Foggia. Le fiamme sono divampate in località Pile Fraballe, una zona rurale e periferica nei pressi di Difesa di Manaccora, dove il fuoco ha coinvolto un’ampia area di macchia mediterranea e pini d’Aleppo. La situazione ha destato forte preoccupazione per la presenza, nelle vicinanze, di strutture turistiche e aree frequentate dai visitatori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con autobotti e squadre operative, insieme al personale della protezione civile, impegnato nelle attività di supporto e monitoraggio dell’emergenza. Secondo quanto riferito dal sindaco di Peschici, Luigi d’Arenzo, l’intervento dei soccorsi ha consentito di circoscrivere il fronte dell’incendio, ma l’area interessata continua a essere considerata delicata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Paura sul Gargano: vasto incendio a Peschici, fiamme vicino a lidi e strutture turistiche. Evacuazioni e strada per Vieste chiusa

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