Un incendio si è sviluppato a Pile Fraballe, zona rurale nel comune di Peschici, nel Foggiano. I turisti presenti nella zona sono stati costretti a fuggire sulle barche della Guardia costiera, che hanno evacuato le persone dal litorale. Il fuoco ha interessato vaste aree di vegetazione, con fiamme alte e fumo denso visibile da lontano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre le operazioni di spegnimento sono in corso.

Un vasta incendio è in corso in località Pile Fraballe, zona rurale e periferica nel comune di Peschici, in provincia di Foggia (Ansa) Roma, 26 luglio 2026 – Anche l’Italia alle prese con gli incendi, mentre in Francia e Spagna la l’emergenza è gravissima. Oltralpe si ipotizza addirittura l'evacuazione dei tutta la città di Bordeaux. Nel nostro paese la situazione più complessa nel Gargano, dove turisti sono stati evacuati con barche della Guardia Costiera. A causa di un rogo che si è sviluppato tra Termoli e Campomarino, dove il vento spinge il rogo verso le abitazioni e complica le operazioni di spegnimento, è stata interrotta la circolazione ferroviaria e stradale nella zona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Paura per l’incendio sul Gargano: turisti in fuga su barche della Guardia costiera

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