Incendio sul Gargano turisti evacuati su barche della guardia costiera | alta colonna di fumo visibile dalla spiaggia

Da ilmessaggero.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato nella zona tra Peschici e Vieste sul Gargano nella tarda mattinata di domenica 26 luglio. I vigili del fuoco stanno intervenendo per spegnere le fiamme, mentre i turisti sono stati evacuati e trasportati via mare con le barche della guardia costiera. Una colonna di fumo visibile dalla spiaggia ha attirato l'attenzione dei presenti. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze al momento.

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Incendio sul Gargano. Dalla tarda mattinata di oggi, domenica 26 luglio, un incendio è divampato nella zona di tra Peschici e Vieste. I turisti sono stati fatti evacuare su delle barche della guardia costiera. La vicenda Vengono evacuati sulle imbarcazioni della guardia costiera i turisti evacuati dalle spiagge Nel mare mezzi della guardia costiera stanno facendo salire a bordo i turisti lungo la litoranea tra Peschici e Vieste, sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. Il Comune di Peschici fa sapere che "è stato aperto l'edificio delle Scuole Elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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