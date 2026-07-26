Un incendio si è sviluppato questa mattina tra Peschici e Vieste, sul Gargano. L'incendio ha generato una colonna di fumo visibile dalla spiaggia, portando all'evacuazione di turisti con le barche della guardia costiera. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso per contenere le fiamme e mettere in sicurezza le persone presenti nella zona. L'incendio ha interessato un'area di vegetazione, ma non sono stati ancora forniti dettagli sulle cause o sull'entità dei danni.

Incendio sul Gargano. Dalla tarda mattinata di oggi, domenica 26 luglio, un incendio è divampato nella zona di tra Peschici e Vieste. I turisti sono stati fatti evacuare su delle barche della guardia costiera. La vicenda Vengono evacuati sulle imbarcazioni della guardia costiera i turisti evacuati dalle spiagge Nel mare mezzi della guardia costiera stanno facendo salire a bordo i turisti lungo la litoranea tra Peschici e Vieste, sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. Il Comune di Peschici fa sapere che "è stato aperto l'edificio delle Scuole Elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Incendio sul Gargano, turisti evacuati con le barche della guardia costiera: alta colonna di fumo visibile dalla spiaggia

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