Paura per l’incendio sul Gargano | a Peschici turisti in fuga su barche della Guardia costiera

Da quotidiano.net 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato a Peschici, sul Gargano, costringendo i turisti a scappare in fretta sulle barche della Guardia costiera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma la situazione resta critica. Nessuno è rimasto ferito, mentre le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. La zona è stata evacuata, e le autorità monitorano la situazione in attesa di ulteriori sviluppi.

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Roma, 26 luglio 2026 – Anche l’Italia alle prese con gli incendi, mentre in Francia e Spagna la l’emergenza è gravissima. Oltralpe si ipotizza addirittura l'evacuazione dei tutta la città di Bordeaux. Nel nostro paese la situazione più complessa nel Gargano, dove turisti sono stati evacuati con barche della Guardia Costiera. A causa di un rogo che si è sviluppato tra Termoli e Campomarino, dove il vento spinge il rogo verso le abitazioni e complica le operazioni di spegnimento, è stata interrotta la circolazione ferroviaria e stradale nella zona.  Le notizie in diretta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Incendio sul Gargano, turisti evacuati su barche Guardia Costiera

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