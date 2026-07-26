incendio in gargano turisti evacuati su barche della guardia costiera

Un incendio si è sviluppato nel Gargano, lungo la costa tra Peschici e Vieste, e sta interessando le aree vicino al mare. Le autorità hanno evacuato i turisti dalle spiagge e li hanno fatti salire su imbarcazioni della guardia costiera. L’incendio è in corso dalla tarda mattinata e ha interessato anche zone prossime alla riva. Non sono stati segnalati danni alle strutture o feriti tra i civili.

Vengono evacuati sulle imbarcazioni della guardia costiera i turisti in fuga dalle spiagge lungo la litoranea tra Peschici e Vieste, sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. Il comune di Peschici fa sapere che «è stato aperto l’edificio delle Scuole Elementari in via Montesanto per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro». L’incendio divampatoin località Pile Fraballe, zona rurale nei pressi di Difesa di Manaccora, si sarebbe esteso fino alla zona di baia Zaiana, stesso tratto della litoranea garganica.Il vento ha alimentato le fiamme. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Incendio sul Gargano, turisti evacuati su barche Guardia Costiera

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