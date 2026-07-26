Paura a San Pellegrino Terme ristorante devastato dalle fiamme in piena notte

Un incendio ha distrutto un ristorante gestito da cittadini cinesi a San Pellegrino Terme, nel centro del paese. L’allarme è stato dato alle 4 del mattino, quando alcuni residenti sono stati svegliati dal fumo e dalle urla. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Non ci sono notizie di feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

San Pellegrino Terme. Un ristorante gestito da cittadini cinesi è stato devastato da un incendio in viale Papa Giovanni XXIII, pieno centro del paese. L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, quando alcuni residenti sono stati svegliati dal fumo e dalle grida. Ingenti i danni alla struttura, aperta di recente e completamente distrutta dalle fiamme, che hanno interessato anche alcuni appartamenti della palazzina. Per consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza, l’edificio sarebbe stato evacuato durante le operazioni di spegnimento. Secondo le prime testimonianze, il forte odore di bruciato era percepibile anche nei comuni ai piedi della valle. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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