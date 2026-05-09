Paura nella notte | appartamento avvolto dalle fiamme un ferito
Nella notte un incendio ha avvolto un appartamento, producendo un fumo denso che usciva dalle finestre e che è stato visto da numerosi passanti. Queste persone hanno chiamato ripetutamente il 112 per segnalare l’accaduto. Un uomo è rimasto ferito durante le operazioni di soccorso e trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione.
Il fumo denso che usciva dalle finestre è stato notato da decine di passanti, che hanno subito tempestato di telefonate il 112. Intorno alle 21.50 di venerdì, un'abitazione al primo piano di una palazzina di Salò è diventata l'epicentro di una corsa contro il tempo per i soccorritori.Corsa contro.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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