Paura nella notte | appartamento avvolto dalle fiamme un ferito

Nella notte un incendio ha avvolto un appartamento, producendo un fumo denso che usciva dalle finestre e che è stato visto da numerosi passanti. Queste persone hanno chiamato ripetutamente il 112 per segnalare l’accaduto. Un uomo è rimasto ferito durante le operazioni di soccorso e trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

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