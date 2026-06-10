Un camion è stato avvolto dalle fiamme nella notte sull’A14, vicino al Salinello, al chilometro 325 in direzione sud. Il conducente è riuscito a uscire prima che l’incendio si estendesse. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e gestire le operazioni di messa in sicurezza. Il traffico è stato temporaneamente bloccato e si registrano lunghe code. Non ci sono stati feriti.

Teramo - Incendio al chilometro 325 dell’autostrada, in direzione sud: salvo il conducente, traffico bloccato e lunghe operazioni dei Vigili del Fuoco. Notte di paura sull’autostrada A14, nel territorio teramano, dove un autoarticolato ha preso fuoco poco dopo la mezzanotte lungo la carreggiata sud, all’altezza del chilometro 325, poco prima del viadotto Salinello. Il mezzo pesante trasportava sacchi di farina alimentare e, per cause in corso di accertamento, è stato rapidamente avvolto dalle fiamme. L’incendio si è sviluppato con violenza, interessando in pochi minuti l’intero camion. Le fiamme, alte e ben visibili anche a distanza, hanno generato una densa colonna di fumo e creato forti disagi alla circolazione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Camion avvolto dalle fiamme sull’A14: notte di paura vicino al Salinello

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Veicolo in fiamme a Castel San Pietro Terme

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