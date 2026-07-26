Passo indietro di Maldini in caso di bocciatura di Pirlo? L’ex Milan potrebbe valutare il clamoroso dietrofront Sviluppi importanti!
Se il progetto di affidare la ruolo di allenatore principale a Pirlo dovesse fallire, un dirigente storico del club potrebbe decidere di lasciare il suo incarico di direttore tecnico della nazionale. La decisione potrebbe arrivare in tempi brevi, in seguito alla possibile esclusione del candidato preferito dalla guida tecnica. La situazione potrebbe portare a una svolta improvvisa nella gestione della squadra nazionale, con ripercussioni sulla composizione dello staff tecnico.
Paolo Maldini potrebbe decidere di fare un passo indietro dal ruolo di dt della Nazionale se Andrea Pirlo dovesse essere bocciato. Il percorso d’inaugurazione del nuovo corso federale rischia di subire un’immediata e imprevista battuta d’arresto. La scelta di Andrea Pirlo come commissario tecnico della Nazionale, fortemente perorata dalla nuova dirigenza sportiva, si sta trasformando in un delicato caso diplomatico e istituzionale, mettendo a dura prova il clima di “condivisione totale” auspicato soltanto pochi giorni fa a margine dell’Assemblea di Lega. Lo riporta Gazzetta.it. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Dal sogno Guardiola alle perplessità extra-campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Segui gli aggiornamenti su Milan.
Notizie e thread social correlati
Maldini sta con Pirlo: se Andrea salta, valuta il passo indietroSe Andrea Pirlo dovesse rinunciare alla posizione di commissario tecnico della nazionale, si valuterebbe un passo indietro.
Maldini blinda Pirlo: se il ct salta, non si esclude il passo indietroIl direttore tecnico della Figc ha dichiarato che, in caso di sostituzione del commissario tecnico, non si esclude un passo indietro di Pirlo.
Temi più discussi: L'imbarazzo per la tempesta politica, il caso dei figli di Maldini e Pirlo: perché Malagò è sempre più inquieto sul nuovo ct; Pirlo in bilico, è caos Italia: il ct rischia già il posto. Il ruolo in una società russa di scommesse; Italia, il nodo ct entra nella settimana chiave: quando potrebbe arrivare la decisione; Ex Lazio, è addio tra la Dea e Maldini? Spunta la pista Sassuolo per il futuro.
Maldini blinda Pirlo: se il ct salta, non si esclude il passo indietro x.com
Maldini sta con Pirlo: se Andrea salta, valuta il passo indietro. Cosa ne pensate? I legami tra Pirlo e la società di scommesse russa Fonbet (di cui è global ambassador) e con l’oligarca Sergey Lomakin (attuale presidente dello United Fc) hanno aperto un facebook
Maldini sta con Pirlo: se Andrea salta, valuta il passo indietroI legami con il better russo del ct designato hanno aperto un caso nazionale: l'idea che comincia a serpeggia è che la bocciatura ‘politica’ possa essere un pretesto per aggirare la scelta presa dal d ... msn.com
Italia, Pirlo è diventato un caso: se salta, Maldini può già valutare un passo indietroIl possibile approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale continua a far discutere e rischia di avere ripercussioni anche sui nuovi equilibri della Federcalcio. tuttomercatoweb.com