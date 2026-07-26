Paolo Maldini potrebbe decidere di fare un passo indietro dal ruolo di dt della Nazionale se Andrea Pirlo dovesse essere bocciato. Il percorso d’inaugurazione del nuovo corso federale rischia di subire un’immediata e imprevista battuta d’arresto. La scelta di Andrea Pirlo come commissario tecnico della Nazionale, fortemente perorata dalla nuova dirigenza sportiva, si sta trasformando in un delicato caso diplomatico e istituzionale, mettendo a dura prova il clima di “condivisione totale” auspicato soltanto pochi giorni fa a margine dell’Assemblea di Lega. Lo riporta Gazzetta.it. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Dal sogno Guardiola alle perplessità extra-campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Passo indietro di Maldini in caso di bocciatura di Pirlo? L’ex Milan potrebbe valutare il clamoroso dietrofront. Sviluppi importanti!

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