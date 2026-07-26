Il direttore tecnico della Figc ha dichiarato che, in caso di sostituzione del commissario tecnico, non si esclude un passo indietro di Pirlo. La posizione viene difesa dopo le polemiche legate alla questione russa. Tuttavia, il presidente della federazione ha espresso la volontà di considerare altri candidati per la guida della nazionale. La discussione sulla scelta dell’allenatore continua tra le varie componenti della federazione.

Il direttore tecnico della Figc difende l’allenatore dopo la questione russa. Ma il presidente Malagò spinge per trovare altri nomi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Maldini blinda Pirlo: se il ct salta, non si esclude il passo indietro

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