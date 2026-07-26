E adesso? Cosa succederebbe se davvero saltasse la nomina di Andrea Pirlo a nuovo commissario tecnico della Nazionale? Al momento è difficile dirlo. Però è chiaro che la scelta di un altro ct potrebbe anche cambiare gli scenari del nuovo (anzi nuovissimo) corso della Federcalcio, che si è aperto - ricordiamolo - all’insegna delle parole “condivisione totale” pronunciate nel punto stampa in coda all’Assemblea di Lega. Ma andiamo con ordine. Fallito l’assalto a Pep Guardiola, il direttore tecnico Maldini e l’advisor Leonardo avevano proposto un solo nome per il rilancio della Nazionale: Andrea Pirlo. Calcio moderno, progetto a lungo termine, nessun problema di extra-budget per l’ingaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maldini sta con Pirlo: se Andrea salta, valuta il passo indietro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Se salta Pirlo, il pericolo è che vada via Maldini

Maldini e Leonardo hanno scelto: sta nascendo l’Italia di PirloAndrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio.

Temi più discussi: Le certezze di Maldini e i dubbi di Malagò su Pirlo, come nuovo allenatore Italia: il compromesso dietro la scelta; Ct azzurro, ora è pronto Pirlo. I retroscena del progetto di Maldini e Leonardo; Maldini e Leonardo hanno scelto: sta nascendo l’Italia di Pirlo; Italia, accordo ai dettagli con Andrea Pirlo: cifre e durata del contratto del nuovo ct.

Maldini sta con Pirlo: se Andrea salta, valuta il passo indietroI legami con il better russo del ct designato hanno aperto un caso nazionale: l'idea che comincia a serpeggia è che la bocciatura ‘politica’ possa essere un pretesto per aggirare la scelta presa dal d ... msn.com

Dopo il no ricevuto da Pep Guardiola, Paolo Maldini e Leonardo hanno scelto Andrea Pirlo come nuovo ct della Nazionale italiana. L’intesa definitiva non è stata ancora raggiunta, ma sono già nate le prime polemiche sulla scelta dei nuovi dirigenti: secondo il x.com

Pirlo e Maldini, esplode il caso legato ai figli procuratori: cosa può succedereNuovi retroscena sulla sempre più intricata questione del prossimo ct degli Azzurri ... msn.com