Maldini sta con Pirlo | se Andrea salta valuta il passo indietro
Se Andrea Pirlo dovesse rinunciare alla posizione di commissario tecnico della nazionale, si valuterebbe un passo indietro. La situazione attuale non permette di prevedere con certezza quali sarebbero le conseguenze o le scelte successive.
E adesso? Cosa succederebbe se davvero saltasse la nomina di Andrea Pirlo a nuovo commissario tecnico della Nazionale? Al momento è difficile dirlo. Però è chiaro che la scelta di un altro ct potrebbe anche cambiare gli scenari del nuovo (anzi nuovissimo) corso della Federcalcio, che si è aperto - ricordiamolo - all’insegna delle parole “condivisione totale” pronunciate nel punto stampa in coda all’Assemblea di Lega. Ma andiamo con ordine. Fallito l’assalto a Pep Guardiola, il direttore tecnico Maldini e l’advisor Leonardo avevano proposto un solo nome per il rilancio della Nazionale: Andrea Pirlo. Calcio moderno, progetto a lungo termine, nessun problema di extra-budget per l’ingaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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