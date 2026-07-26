Maldini sta con Pirlo | se Andrea salta valuta il passo indietro

Da gazzetta.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Se Andrea Pirlo dovesse rinunciare alla posizione di commissario tecnico della nazionale, si valuterebbe un passo indietro. La situazione attuale non permette di prevedere con certezza quali sarebbero le conseguenze o le scelte successive.

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E adesso? Cosa succederebbe se davvero saltasse la nomina di Andrea Pirlo a nuovo commissario tecnico della Nazionale? Al momento è difficile dirlo. Però è chiaro che la scelta di un altro ct potrebbe anche cambiare gli scenari del nuovo (anzi nuovissimo) corso della Federcalcio, che si è aperto - ricordiamolo - all’insegna delle parole “condivisione totale” pronunciate nel punto stampa in coda all’Assemblea di Lega. Ma andiamo con ordine.  Fallito l’assalto a Pep Guardiola, il direttore tecnico Maldini e l’advisor Leonardo avevano proposto un solo nome per il rilancio della Nazionale: Andrea Pirlo. Calcio moderno, progetto a lungo termine, nessun problema di extra-budget per l’ingaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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