Partiti quanto spendono in affitto | dal più ricco al più povero

Notizia in breve

I partiti politici investono somme diverse per gli affitti delle proprie sedi. I più ricchi destinano budget più elevati, mentre quelli con risorse più limitate spendono meno. La spesa si aggira su importi variabili in base alle dimensioni e alla presenza locale dei partiti. Le sedi sono considerate simboli e punti di riferimento per i militanti e i simpatizzanti, e rappresentano un elemento di identità visiva e territoriale. La differenza di spesa si riflette nelle dimensioni e nelle localizzazioni degli immobili.