Partiti quanto spendono in affitto | dal più ricco al più povero
I partiti politici investono somme diverse per gli affitti delle proprie sedi. I più ricchi destinano budget più elevati, mentre quelli con risorse più limitate spendono meno. La spesa si aggira su importi variabili in base alle dimensioni e alla presenza locale dei partiti. Le sedi sono considerate simboli e punti di riferimento per i militanti e i simpatizzanti, e rappresentano un elemento di identità visiva e territoriale. La differenza di spesa si riflette nelle dimensioni e nelle localizzazioni degli immobili.
Non solo simbolo, colore e volto del leader: anche la sede fisica rappresenta un punto di riferimento identitario fondamentale per ogni partito politico, capace di entrare nell’immaginario collettivo di militanti e simpatizzanti. Basti pensare a palazzo Grazioli, storica sede romana di Forza Italia per quasi trent’anni, o a via delle Botteghe Oscure per il vecchio Pci. Ma quanto spendono oggi i principali partiti italiani per l’affitto delle proprie sedi nazionali? Spulciando gli ultimi bilanci, chiusi al 31 dicembre 2025, emerge una classifica sorprendente, che vede il Partito Democratico nettamente al primo posto per spesa mensile. Leggi anche: Sondaggi primarie Campo Largo: Conte al 50%, doppia Schlein Il Pd primo della classe, ma anche il più caro. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
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