Il Partito Democratico ha il budget più elevato per le sue sedi nazionali, seguito da Forza Italia, Fratelli d’Italia e il Movimento 5 Stelle. Questi costi rappresentano una parte consistente delle spese complessive dei partiti, che utilizzano gli spazi come punti di riferimento e di coordinamento. La spesa varia tra le diverse forze politiche, riflettendo le dimensioni e le strategie di ciascuno.

Le sedi nazionali dei partiti continuano a rappresentare un simbolo identitario oltre che un importante centro operativo, ma comportano anche costi significativi. Dai bilanci 2025 emerge che il Partito Democratico sostiene il canone di locazione più elevato, con oltre 41 mila euro al mese per lo storico Nazareno. Alle sue spalle si collocano Forza Italia, che versa circa 16 mila euro mensili, Fratelli d’Italia con poco più di 13 mila euro, e il Movimento 5 Stelle, che sostiene un affitto di 12 mila euro al mese. Le differenze riflettono sia la dimensione degli immobili sia la loro collocazione nel centro di Roma. Le sedi dei partiti hanno da sempre un forte valore simbolico nella politica italiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Quanto spendono i partiti per le sedi nazionali: il Pd guida la classifica, seguono Forza Italia, Fratelli d’Italia e M5S

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