Papa Leone XIV ha invitato i giovani a usare i social con saggezza, sottolineando che spesso proiettano un mondo irreale. Il messaggio è stato trasmesso tramite un videomessaggio durante un festival in Brasile. Contestualmente, durante l’Angelus a Castel Gandolfo, il Papa ha criticato la società dei consumi, evidenziando le conseguenze di un modello basato sul consumismo.

Tramite un videomessaggio nel quadro di un Festival in corso in Brasile Papa Leone XIV lancia un messaggio ai giovani sui social media. Durante l’Angelus recitato a Castel Gandolfo il Pontefice critica la società dei consumi. Il rientro in Vaticano è previsto per domani Nel quadro di un Festival in corso a Fortelenza, in Brasile,Papa Leone XIVlancia un messaggio, tramite un video, dedicato ai giovani. Il Pontefice sceglie di parlare del mondo social consigliando ai ragazzi di “utilizzare i social media e l’intelligenza artificialecon saggezza, usando questi strumenti in modo moderato e disciplinato” perché “possono proiettarci in un mondo irreale”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Papa Leone XIV ai giovani: “Usate i social con saggezza, proiettano mondo irreale”

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Papa Leone XIV ai giovani: siate luce in un'oscurità che può sembrare travolgente

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