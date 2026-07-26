Il Papa ha inviato un videomessaggio ai giovani in occasione del Festival Halleluya a Fortaleza, in Brasile, conclusosi il 26 luglio. Nel messaggio, ha invitato i giovani a usare social media e intelligenza artificiale con moderazione e disciplina. Il Pontefice ha espresso soddisfazione per l’entusiasmo dei partecipanti e ha sottolineato l’importanza di un uso consapevole delle tecnologie digitali.

Videomessaggio del Papa per il Festival Halleluya che si chiude oggi, 26 luglio, a Fortaleza, in Brasile. Il Pontefice si rallegra dell'entusiasmo contagioso che i giovani sanno manifestare e, preoccupato dei rischi che le reti digitali possono creare, proiettandoci "in un mondo irreale, in cui l'effimero, le mere apparenze e l'inganno finiscono per prendere il posto dei veri valori", invita a seguire l'esempio di san Carlo Acutis, che metteva sempre Cristo al centro . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Leone ai giovani: usate i social e l'intelligenza artificiale con moderazione e disciplina

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AIReborn as a useless prince, I crush rivals,beauties regret

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