Il Papa ha inviato un videomessaggio ai giovani presenti all’Halleluya Festival a Fortaleza, in Brasile, chiedendo loro di fare attenzione ai social media. Ha detto che i social possono proiettare in un mondo irreale, invitando i giovani a riflettere sull’uso che ne fanno. La comunicazione è stata rivolta a coloro che partecipano all’evento, senza ulteriori dettagli sulle dichiarazioni.

Il Papa ha invitato i giovani a prestare attenzione ai social media in un videomessaggio ai partecipanti all’Halleluya Festival in corso a Fortaleza, in Brasile. «Lasciamoci ispirare dall’esempio di San Carlo Acutis: egli ci mostra come tenere sempre Cristo al centro, anche nell’uso della tecnologia. Prendendolo come punto di riferimento, vi consiglio di utilizzare i social media e l’intelligenza artificiale con saggezza, usando questi strumenti in modo moderato e disciplinato, perché possono proiettarci in un mondo irreale - ha avvertito Leone XIV -, in cui l’effimero, le mere apparenze e l’inganno finiscono per prendere il posto dei veri valori e di ciò che conta davvero». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Papa Leone.

© Ilsole24ore.com - Papa Leone ai giovani: attenti ai social, proiettano in un mondo irreale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Papa Leone XIV ai giovani: siate luce in un'oscurità che può sembrare travolgente

Notizie e thread social correlati

Film accelerati al cinema: in Canada proiettano i lungometraggi a 1.5x per “adattarsi” ai giovaniIn Canada alcuni cinema stanno proiettando film lunghi a una velocità aumentata di 1,5 volte rispetto alla normale.

Leone ai giovani: usate i social e l'intelligenza artificiale con moderazione e disciplinaIl Papa ha inviato un videomessaggio ai giovani in occasione del Festival Halleluya a Fortaleza, in Brasile, conclusosi il 26 luglio.

Temi più discussi: Leone XIV ai giovani peruviani: con la vostra santa ribellione servite i dimenticati; Leone XIV a Subiaco: dom Meacci (abate), la presenza del Santo Padre rinnova il legame tra la Chiesa e il carisma benedettino; Veglia dei giovani in preparazione alla visita del Papa; Il programma della visita di papa Leone XIV in Umbria: orari e divieti, scattano i preparativi. Accessi contingentati.

Questa Giornata sia uno stimolo per tutti a riprendere la bella abitudine di visitare i propri nonni, gli anziani della famiglia, e anche coloro che non ricevono alcuna visita. Papa Leone, Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani x.com

Papa Leone ai giovani: attenti ai social, proiettano in un mondo irrealeIl Papa ha invitato i giovani a prestare attenzione ai social media in un videomessaggio ai partecipanti all’Halleluya Festival in corso a Fortaleza, in Brasile. Lasciamoci ispirare dall’esempio di ... ilsole24ore.com

Leone XIV ai giovani, non smettete mai di essere inquieti e rimanete legati a Gesù con la preghieraIl Papa parla ai giovani di tutto il mondo e lo fa con dei messaggi video che arrivano direttamente nei momenti più significativi di tre eventi: ... acistampa.com