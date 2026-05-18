In Canada alcuni cinema stanno proiettando film lunghi a una velocità aumentata di 1,5 volte rispetto alla normale. Questa scelta mira a rispondere alle preferenze di un pubblico giovane che preferisce contenuti più rapidi e dinamici. La tendenza si inserisce in un quadro più ampio di adattamento delle modalità di fruizione del cinema, senza modificare il contenuto originale delle pellicole. La pratica riguarda principalmente lungometraggi già programmati nel circuito cinematografico.

“Live Fast Die Young” nel corso degli anni è diventato una sorta di motto. Nato dalla penna di Willard Motley, autore della novella Knock on Any Door — poi diventata un film con Humphrey Bogart — col tempo è stato assorbito dalla cultura pop, dal rap, dall’estetica della velocità a ogni costo. E forse stiamo iniziando a prendere quel motto un po’ troppo alla lettera, specie nella prima parte. La sensazione è che qualsiasi esperienza debba ormai essere compressa, ottimizzata, accelerata. Video più brevi, riassunti automatici, podcast ascoltati a velocità aumentata, serie TV guardate mentre si controlla il telefono (anche il multitasking in tal senso non ha fatto benissimo). 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Film accelerati al cinema: in Canada proiettano i lungometraggi a 1.5x per “adattarsi” ai giovani

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