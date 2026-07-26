Paolo belli e l'incidente con Alessandro Magnani i primi risultati dell'autopsia | Non è morto per malore

L’autopsia di Alessandro Magnani, deceduto dopo l’incidente con la bicicletta di Paolo Belli il 14 luglio, ha confermato che la morte non è stata causata da un malore. I primi risultati indicano che la causa della morte è diversa, ma i dettagli specifici non sono stati ancora resi noti. La relazione completa sarà disponibile nelle prossime settimane.

Sono emersi i primi risultati dell'autopsia di Alessandro Magnani, il 41enne che ha perso la vita dopo l'impatto con la bici di Paolo Belli lo scorso 14 luglio. L'uomo non sarebbe caduto prima dello scontro e non avrebbe avuto patologie pregresse. L'ipotesi del malore sarebbe quindi da escludere. Nel frattempo l'artista ha cancellato le date del suo tour. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Autopsia di Alessandro Magnani i dettagli dell'incidente con Paolo Belli

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I PRIMI ESAMI CAMBIANO IL QUADRO DELL'INCHIESTA SULLA MORTE DI ALESSANDRO MAGNANI. L'autopsia esclude una delle ipotesi valutate nelle ore successive all'incidente con Paolo Belli, che nel frattempo ha preso una decisione sul suo futuro. # x.com

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