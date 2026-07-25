Il cantante resta indagato per omicidio stradale, i risultati preliminari dell’autopsia aprono un nuovo scenari. L’ipotesi di un malore improvviso, presa in considerazione nelle prime fasi dell’inchiesta, perde consistenza. I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Alessandro Magnani, il 41enne morto dopo l’incidente con la bicicletta condotta da Paolo Belli, non avrebbero evidenziato patologie o condizioni tali da provocare una caduta autonoma prima dell’impatto. Un elemento destinato ad avere un peso nell’indagine aperta dalla Procura di Reggio Emilia, che vede il cantante indagato per omicidio stradale, iscrizione dovuta come atto tecnico necessario per consentire tutti gli accertamenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Paolo Belli, svolta sull’incidente di Campagnola Emilia: i primi esami su Alessandro Magnani escludono il malore

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“Eseguita l’autopsia”. Incidente Paolo Belli, l’esame sul corpo di Alessandro MagnaniÈ stata completata l’autopsia sul corpo di Alessandro Magnani, coinvolto nell’incidente che ha coinvolto anche Paolo Belli.

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Paolo Belli ferma la musica nel giorno del funerale di Alessandro: Sospesa ogni attività artisticaDopo il tragico incidente in bici costato la vita il catechista Alessandro Magnani, lo stop ufficiale agli eventi del cantante. Gli accertamenti proseguono nell'inchiesta per omicidio stradale ... msn.com

Paolo Belli indagato per omicidio stradale: accertamenti sull'incidente, si attendono risposte dall'autopsiaProseguono gli approfondimenti sul tragico impatto nel Reggiano tra il conduttore in bici e la vittima Alessandro Magnani. Mentre l'artista si chiude nel dolore a casa, si cerca di capire se la caduta ... today.it