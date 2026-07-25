I primi esami sull’autopsia di Alessandro Magnani, morto il 13 luglio dopo un incidente in bicicletta, non indicano patologie o problemi di salute preesistenti. L’incidente è avvenuto durante uno scontro con la bicicletta condotta dal cantante Paolo Belli a Cognento di Campagnola Emilia. Nel frattempo, il cantante ha annullato tutti i concerti e sospeso le attività artistiche.

Non mostrano segni di patologie o problemi precedenti, i primi risultati dell’autopsia sul corpo di Alessandro Magnani, il 41enne morto il 13 luglio dopo uno scontro con la bici su cui pedalava il cantante Paolo Belli a Cognento di Campagnola Emilia. Belli è ora indagato per omicidio stradale. Gli esiti iniziali, che saranno da confermare da successivi approfondimenti e dal referto definitivo, sono stati diffusi il 24 luglio, il giorno dei partecipatissimi funerali di Magnani e dell’annuncio dell’interruzione dell’attività concertistica del 64enne artista modenese. Sul sito dell’agenzia di produzione e su quello ufficiale di Belli è comparsa una breve comunicazione in cui si annuncia la decisione: «Al momento leattività artistiche di Paolo Belli sono sospese». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Travolto in bici da Paolo Belli, i primi esami: «Alessandro Magnani non è morto per un malore». Il cantante cancella tutti i concerti e sospende le attività artistiche

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Paolo Belli travolge un pedone con la sua bici: Alessandro muore a 41 anni. Il cantante sotto choc

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Paolo Belli coinvolto in un incidente in bici a Cognento, morto Alessandro Magnani: cantante sotto shockUn pedone è morto dopo essere stato investito da una bicicletta in una zona tra Correggio e Campagnola, nel Reggiano.

Travolto dalla bici di Paolo Belli, muore il 41enne Alessandro MagnaniUn uomo di 41 anni è deceduto un giorno dopo essere stato investito da una bicicletta condotta da Paolo Belli.

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Come atto dovuto, in vista dell'autopsia e degli altri accertamenti che la Procura di Reggio Emilia compirà, Paolo Belli è stato iscritto nel registro degli indagati dopo la morte del 41enne Alessandro Magnani, travolto dalla bici con in sella il cantante. Nei pros x.com

Travolto in bici da Paolo Belli, i primi esami: Alessandro Magnani non è morto per un malore. Il cantante cancella tutti i concerti e sospende le attività artistichePaolo Belli è indagato per omicidio stradale dopo l'incidente in provincia di Reggio Emilia nel quale è morto il 41enne: i primi esami medici escluderebbero un malore che abbia comportato la caduta ... corrieredibologna.corriere.it

Quindi la bici andava da sola? reddit

Paolo Belli, stop alle attività artistiche dopo l'incidente in biciLa decisione arriva a seguito della morte di Alessandro Magnani, travolto dalla bicicletta di Belli che stava pedalando nelle campagne della Bassa Reggiana ... adnkronos.com