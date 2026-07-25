Travolto in bici da Paolo Belli i primi esami | Alessandro Magnani non è morto per un malore Il cantante cancella tutti i concerti e sospende le attività artistiche

Da corrieredibologna.corriere.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I primi esami sull’autopsia di Alessandro Magnani, morto il 13 luglio dopo un incidente in bicicletta, non indicano patologie o problemi di salute preesistenti. L’incidente è avvenuto durante uno scontro con la bicicletta condotta dal cantante Paolo Belli a Cognento di Campagnola Emilia. Nel frattempo, il cantante ha annullato tutti i concerti e sospeso le attività artistiche.

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Non mostrano segni di patologie o problemi precedenti, i primi risultati dell’autopsia sul corpo di Alessandro Magnani, il 41enne morto il 13 luglio dopo uno scontro con la bici su cui pedalava il cantante Paolo Belli a Cognento di Campagnola Emilia. Belli è ora indagato per omicidio stradale. Gli esiti iniziali, che saranno da confermare da successivi approfondimenti e dal referto definitivo, sono stati diffusi il 24 luglio, il giorno dei partecipatissimi funerali di Magnani e dell’annuncio dell’interruzione dell’attività concertistica del 64enne artista modenese.  Sul sito dell’agenzia di produzione e su quello ufficiale di Belli è comparsa una breve comunicazione in cui si annuncia la decisione: «Al momento leattività artistiche di Paolo Belli sono sospese». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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