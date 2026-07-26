L'autopsia sul 41enne ha escluso che la morte sia stata causata da un malore. I primi risultati, secondo il tecnico di parte della famiglia, non hanno riscontrato patologie pregresse. Nel frattempo, Paolo Belli ha deciso di annullare il Summer Tour 2026.

I primi esiti dell'autopsia sul 41enne, secondo il tecnico di parte della famiglia, non avrebbero evidenziato patologie pregresse. Intanto Paolo Belli ha annullato il Summer Tour 2026. I primi risultati dell'autopsia sul corpo di Alessandro Magnani, il 41enne morto dopo l'incidente con Paolo Belli, sembrerebbero escludere la presenza di patologie pregresse o condizioni che possano aver provocato un malore prima dell'impatto. Intanto proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. I primi risultati dell'autopsia su Alessandro Magnani Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sulla base delle informazioni... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Paolo Belli, autopsia su Alessandro Magnani: esclusa l'ipotesi del malore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Paolo Belli, paura dopo la morte di Alessandro Magnani: È distrutto

Notizie e thread social correlati

Paolo belli e l’incidente con Alessandro Magnani, i primi risultati dell’autopsia: “Non è morto per malore”L’autopsia di Alessandro Magnani, deceduto dopo l’incidente con la bicicletta di Paolo Belli il 14 luglio, ha confermato che la morte non è stata...

“Alessandro Magnani non ha avuto un malore prima di essere travolto dalla bici di Paolo Belli”: cosa dicono i primi esiti dell’autopsiaI primi esiti dell’autopsia sul corpo di un uomo deceduto dopo essere stato investito da una bicicletta indicano che non si trattava di un malore.

Temi più discussi: Investito da Paolo Belli, lunedì l’autopsia; Dall’autopsia su Alessandro le risposte all’incidente con Paolo Belli: Ora sapremo perché è morto; Paolo Belli indagato per omicidio stradale dopo la morte del pedone; Paolo Belli blindato nel suo dolore, avrebbe espresso il desiderio di parlare con i parenti di Alessandro Magnani, il pedone investito: così gli avvocati del musicista.

I PRIMI ESAMI CAMBIANO IL QUADRO DELL'INCHIESTA SULLA MORTE DI ALESSANDRO MAGNANI. L'autopsia esclude una delle ipotesi valutate nelle ore successive all'incidente con Paolo Belli, che nel frattempo ha preso una decisione sul suo futuro. # x.com

Paolo Belli e l’incidente con Alessandro Magnani, i primi risultati dell’autopsia: Non è morto per maloreSono emersi i primi risultati dell'autopsia di Alessandro Magnani, il 41enne che ha perso la vita dopo l'impatto con la bici di Paolo Belli lo scorso 14 ... fanpage.it

Paolo Belli, autopsia su Alessandro Magnani: esclusa l'ipotesi del maloreI primi risultati dell'autopsia su Alessandro Magnani escluderebbero patologie pregresse. Intanto Paolo Belli ha annullato il Summer Tour 2026. movieplayer.it