I primi esiti dell’autopsia sul corpo di un uomo deceduto dopo essere stato investito da una bicicletta indicano che non si trattava di un malore. La morte è avvenuta il 14 luglio e si ipotizza che l’uomo sia stato travolto senza preavviso di problemi di salute. I risultati preliminari non evidenziano cause di malore prima dell’incidente. Le analisi sono ancora in corso per verificare eventuali altre cause.

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Alessandro Magnani, il 41enne morto lo scorso 14 luglio dopo essere stato urtato dalla bicicletta di Paolo Belli, allontanano l’ipotesi di un malore improvviso. Secondo quanto riportato dal Corriere, gli esami preliminari confermano che l’uomo n on aveva problemi di salute o patologie che potessero aver causato una caduta autonoma prima dello scontro. Magnani era uno sportivo in piena salute, tanto che i suoi organi sono stati regolarmente espiantati e donati senza che i medici riscontrassero alcuna anomalia. Si attendono ora gli esiti degli esami istologici e il referto definitivo dei medici legali di Parma, ma per i consulenti della famiglia della vittima esiste una chiara e palese corrispondenza tra l’impatto con la bicicletta e il successivo decesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Alessandro Magnani non ha avuto un malore prima di essere travolto dalla bici di Paolo Belli”: cosa dicono i primi esiti dell’autopsia

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Paolo Belli, lora della verità: cosa dice lautopsia sulluomo morto nellincidente

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