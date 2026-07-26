Pallavolo Follonica nel Golfo sbarca il coach grossetano Stefano Spina
Stefano Spina è stato annunciato come nuovo allenatore della Pallavolo Follonica per la stagione di Serie C. Il tecnico proveniente da Grosseto sostituisce il precedente allenatore e guiderà la squadra nel campionato che sta per iniziare. La società ha comunicato ufficialmente il suo ingresso nel ruolo tramite i canali ufficiali. La scelta mira a rafforzare la rosa tecnica in vista delle prossime partite di campionato.
Stefano Spina è il nuovo allenatore della Pallavolo Follonica per il prossimo campionato di Serie C. Il tecnico grossetano sbarca sulla panchina del Golfo grazie al neonato accordo della Maremma Volley Academy (MVA), un innovativo polo territoriale condiviso che unisce le forze di Pallavolo Follonica, Invictavolleyball, Massa Marittima e Roccatederighi con l’obiettivo di valorizzare i migliori talenti locali. L’operazione poggia su una solida base etica, come sottolineato dallo stesso coach Spina, che rivendica la scelta di fare uno sport sano e trasparente, lontano da logiche di mercato aggressive. Sul fronte dell’organico, il gruppo sarà composto dal nucleo della ex squadra dell’Invictavolleyball integrato con le migliori atlete della Pallavolo Follonica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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