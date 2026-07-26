pallavolo follonica nel golfo sbarca il coach grossetano stefano spina

Notizia in breve

Stefano Spina è stato annunciato come nuovo allenatore della Pallavolo Follonica per la stagione di Serie C. Il tecnico proveniente da Grosseto sostituisce il precedente allenatore e guiderà la squadra nel campionato che sta per iniziare. La società ha comunicato ufficialmente il suo ingresso nel ruolo tramite i canali ufficiali. La scelta mira a rafforzare la rosa tecnica in vista delle prossime partite di campionato.