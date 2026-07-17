Verso il recupero delle strutture confiscate alla mafia | Mia Diop in tour nel Grossetano

La vicepresidente ha visitato diverse strutture confiscate alla criminalità organizzata nel territorio grossetano, dalla zona dell’Amiata fino all’Argentario. Durante la giornata di mercoledì 15 luglio, ha incontrato operatori e amministratori locali per discutere delle iniziative di riutilizzo e recupero di queste proprietà. Sono state effettuate varie visite a beni confiscati, con l’obiettivo di promuovere progetti di rinascita e riqualificazione.

GROSSETO – Dall’Amiata all’Argentario per sostenere percorsi di rinascita dei beni confiscati alle mafie nel grossetano. È stato l’obiettivo dei numerosi incontri e visite svolte dalla vicepresidente Mia Diop nella giornata di mercoledì (15 luglio). Un mini tour molto serrato, che ha avuto come tappe Semproniano, Arcidosso e Monte Argentario, concludendosi poi a Grosseto con un confronto presso la sede della Provincia con la Consulta provinciale per la Legalità. “Dopo i sopralluoghi sui beni confiscati che stanno rinascendo con progetti di riqualificazione sostenuti anche con contributi regionali – ha spiegato la vicepresidente – vogliamo ora ampliare il numero di immobili ed esperienze di restituzione alla comunità per riuso sociale in precedenza simbolo del potere mafioso ”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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